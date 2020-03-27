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Dışarıya çıkan 85'lik dede "Televizyonum yok o yüzden virüsten haberimde yok" dedi

Dışarıya çıkan 85'lik dede "Televizyonum yok o yüzden virüsten haberimde yok" dedi Para çekmek için dışarıya çıkan yaşlı adam, kimse arabaya almayınca sokakta kaldı Televizyonu bozuk olduğu için virüsten haberinin olmadığını söyleyen yaşlı adamı evine bırakan zabıta ekipleri evden çıkmaması...

27.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:21
Dışarıya çıkan 85'lik dede "Televizyonum yok o yüzden virüsten haberimde yok" dedi
Para çekmek için dışarıya çıkan yaşlı adam, kimse arabaya almayınca sokakta kaldı
Televizyonu bozuk olduğu için virüsten haberinin olmadığını söyleyen yaşlı adamı evine bırakan zabıta ekipleri evden çıkmaması için televizyonunu tamir etti
BURSA - Bursa 'nın Mudanya ilçesinde para çekmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki adam toplu taşıma araçlarına alınmayınca ortada kaldı. Televizyonu bozuk olduğu için virüsten haberdar olmadığını belirten yaşlı adamı evine bırakan zabıta ekipleri evden çıkmasın diye birde televizyonunu tamir etti.
İlginç olay Mudanya ilçesine bağlı Yaman köyde yaşandı. Köyden maaş çekmek için ilçe merkezine köyden bir kişinin aracıyla gelen 85 yaşındaki Tetik Keçeli isimli yaşlı adam para çekip köyüne dönmek istedi. Ancak köye giden toplu taşıma araçları yaşlı adamı almayınca Keçeli ortada kaldı. Yaşlı adamın imdadına yetişen Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri Tetik Keçeli'yi köyüne götürdü. Televizyonu bozuk olduğu için virüsten haberdar olmadığını bu yüzden dışarıya çıktığını belirten yaşlı adamın ekipler evindeki bozuk televizyonu da tamir etti. Mudanya Belediyesi'nin Zeytindalı birimine de kaydı yapılan yaşlı adamın bundan sonra belediye gözetiminde olacağı bildirildi. Dışarıya çıkan 85’lik dede ’Televizyonum yok o yüzden virüsten haberimde yok’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Zabıta, Bursa, Güncel

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Dışarıya çıkan 85'lik dede "Televizyonum yok o yüzden virüsten haberimde yok" dedi

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