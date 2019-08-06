Dişçilik eğitiminde gelecek 'dijital sağlıkta'

İngiltere 'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Plymouth Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hisham Khalil, dişçilik eğitiminde geleceğin dijital sağlıkta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Khalil, "Teknoloji destekli sağlık hizmetlerinden yararlanarak hastalarımıza hizmet verebilmek önemli. Gelecekte dişçiler, MR çekebilecek ve bu görüntüleri yorumlayabilecek" dedi.





Dünya standartlarında diş hekimleri yetiştirmeyi temel amaç ve hedef edinen Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek. Eğitim dili İngilizce olan BAU Diş Hekimliği Fakültesi'nde programlar, İngilizce hazırlıkla birlikte 5 yıl teorik ve uygulamalı eğitimden oluşuyor. İngiltere'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri kabul edilen Plymouth Üniversitesi ile Diş Hekimliği Fakültesi arasında yapılan iş birliğiyle dileyen öğrenciler, hazırlık dönemini burada tamamlayabilecekler. İlk binde bulunan öğrenciler tam burslu okuyabilecekken, iş birliği kapsamında yaz okulu ve akademisyen değişimleri ile iş birliği devam edecek.





"DİŞ HEKİMİ TÜM ALANLARA HAKİM OLACAK"





Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi'ni ziyaret eden Plymouth Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hisham Khalil, diş hekimliği eğitimindeki son yaklaşımlar ve iş birlikleri hakkında önemli bilgiler verdi. Klinik dişçiliğin günümüzde simülasyonlara yöneldiğinin altını çizen Prof. Dr. Hisham Khalil, "Öğrenciler, hasta tedavi ve yönetimi üzerine en iyi pratiği hastaları görmeden önce yapabiliyor. Bu hasta güvenliği ve eğitimi alan dişçi adayları için çok önemli. Dişçilik eğitiminde gelecek, 'dijital sağlık' alanında. Teknoloji destekli sağlık hizmetlerinden yararlanarak hastalara hizmet verebilmek önemli. Gelecekte dişçiler MR çekebilecek ve bu görüntüleri yorumlayabilecek. Şu anda sadece filmler üzerinden hastalara hizmet sunulabiliyor. Gelecekte bir dişçi geniş ve kapsamlı iletişim kabiliyetlerine sahip bir insan olacak. Diş hekimi birden fazla alana hakim olacak. Aynı zamanda çürük tedavileri, restoratif diş hekimliği gibi diğer tüm alanlara hakim olacak" diye konuştu.





İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ





Bahçeşehir Üniversitesi ve Plymouth Üniversitesi Dişçilik Fakültesi arasındaki iş birliğine değinen Prof. Dr. Hisham Khalil şunları söyledi:





"Biz hem ulusal öğrenci anketleri hem üniversite rehberleri tarafından yüksek puanlara sahip olan bir fakülteyiz. Öğrencilerin Plymouth Dil Okulunu ziyaret etmelerini ve neler yaptığımızı görmelerini umuyoruz. İki üniversite arasında akademisyen değişim programı yapmayı umut ediyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin araştırma gibi çeşitli imkanlarının olacağını düşünüyorum. Böylece hem dişçilikte iş birliği yapabiliriz hem de devam eden profesyonel gelişim aktivitelerini geliştirebiliriz. Hem BAU hem de Plymouth Üniversitesi CPT aktiviteleri yapmayı planlıyor. Yakın gelecekte BAU dişçilik öğrencileri Plymouth'a dil okuluna gelecek. Sonra da işbirliklerini ve ortak ziyaretlerimizi başlatacağız."





"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAK"





BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Çavuşoğlu Yüce ise, fakültenin vizyonu hakkında şu açıklamalarda bulundu:





"Vizyonumuz, diş hekimliğini güncel ve dinamik detaylarla öğrencilere sunmak. Öğrencileri bu eğitime hazırlarken gelecek teknolojilerine de hazırlamak istiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin alt yapısı buna çok uygun. Özellikle öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren dijital ve robotik teknolojilere dahil etmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin 5 yıl sonra mezun olduklarında güncelle bağını koparmamış olmamasını amaçlıyoruz. Bu nedenle eğitimimizi klasik müfredattan farklı olarak aradıkları teknolojileri bulabilecekleri şekilde hazırladık. Teorinin yanında ilk günden itibaren pratiğe de yer vereceğiz. Yapay zeka teknolojileri günümüzde çok önemli. Yapay zekayı öğrencilerinin eğitimine dahil etmek istiyoruz. Hem teorik hem de pratikte teşhis ve tedavide birebir uygulamayı nasıl yapacaklarını öğrencilerimize vermeyi hedefliyoruz."





ÖĞRENCİLERE TAVSİYE: BU ALANI İSTEYEREK SEÇİN





BAU Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gilman Yücel de bu mesleği seçmek isteyen öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu:





"Diş Hekimliği Fakültemizde Bahçeşehir Üniversitesi'nin diğer branşlarında olduğu gibi global, yenilikçi ve inovatif bir yapımız olacak. Amacımız dünya çapında bir üniversite misyonunu diş hekimliğine de yansıtmak. Bu amaçla İngiltere ve diğer ülkelerdeki hekim arkadaşlarımızla veya üniversitelerle birliktelik yapmayı amaçlıyoruz. Diş hekimi, insanla uğraşıyor. O nedenle öğrencilerin bu alanı isteyerek seçmeleri önemli. Bizim amacımız hekimlerimizi yeniliğe açık şekilde yetiştirmek. Hekimlerimiz bunları yaptığı ve işini sevdiği zaman hem hastalarına faydalı olacak hem de kendilerini daha motive etmiş olacaklar. Bahçeşehir Üniversitesi olarak bizim amacımız bu. Farklı ülkelerle iş birliklerimiz neticesinde öğrencilerin oraya gitme imkanları olacak. Oradaki arkadaşlarımız bize gelecek ve daha yenilikçi üretime imkan sağlayacak."