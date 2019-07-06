06.07.2019 10:02
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Dişi leyleğin yuvada bıraktığı yavruları koruma altına alındı

Dişi leyleğin yuvada bıraktığı yavruları koruma altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, dişi leyleğin yuvada bıraktığı 3 yavrusu koruma altına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, dişi leyleğin yuvada bıraktığı 3 yavrusu koruma altına alındı.
Yenibidek Mahallesi'nde bir elektrik direğinde leylek yavruları olduğu ihbarı üzerine Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Dişi leyleğin uzun süredir gelmediği yuvada bitkin halde bulunan 3 yavru, ekipler tarafından indirilerek belediyenin veterinerlik hizmetleri birimine teslim edildi.
Öte yandan TREDAŞ ekipleri başka bir ihbar üzerine ayağına balya ipi dolanan leyleği kurtardı.
Kaynak: AA
Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel

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