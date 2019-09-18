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Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin yeterince uyuşturmadığını öne sürerek, tartıştığı diş hekimi Hamdi Gören'i (45) bıçaklayan Mert D. (18), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

18.09.2019 17:41Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin yeterince uyuşturmadığını öne sürerek, tartıştığı diş hekimi Hamdi Gören'i (45) bıçaklayan Mert D. (18), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Mert D.'nin, dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor, dişime 2 defa iğne yaptı; fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi belirttim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mert D., adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan diş hekimi Hamdi Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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