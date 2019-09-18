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Dişi uyuşmayınca doktoru bıçakladı

Bursa'da dişini çektirmek için gittiği hastanede dişi uyuşmayan 18 yaşındaki genç doktoru bıçakladı.

18.09.2019 11:57Dişi uyuşmayınca doktoru bıçakladı
Bursa'da dişini çektirmek için gittiği hastanede dişi uyuşmayan 18 yaşındaki genç doktoru bıçakladı.

Olay Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi Dişi ağrıyan 18 yaşındaki Mert D, dişini çektirmek için hastaneye geldi. Burada Diş Hekimi Hamdi Gören isimli doktora randevu alan Mert D, doktora dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyledi. Mert D'yi muayene eden Dr. Hamdi Gören, dişini çekmek için gence iğne yaptı. Dişi uyuşmayan Mert D'ye tabip ikinci kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D. doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D, Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı. Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorun tedavisi devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
KARA:embesil yaratıklar size doktor değil veteriner bile fazla . cahil it sürüleri .
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