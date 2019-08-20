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Dişini çektirdikten sonra gözünü ve yüzünün bir kısmını kaybetti iddiası

HATAY'da üç çocuk babası Mustafa Bulat (41), dişini çektirdikten sonra sol gözünü kaybettiğini öne sürerek diş çekme işlemini yapan diş hekimine dava açtıOlay, Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi'nde meydana geldi.

20.08.2019 20:22 Dişini çektirdikten sonra gözünü ve yüzünün bir kısmını kaybetti iddiası
HATAY'da üç çocuk babası Mustafa Bulat (41), dişini çektirdikten sonra sol gözünü kaybettiğini öne sürerek diş çekme işlemini yapan diş hekimine dava açtı
Olay, Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süreden diş ağrısı şikayeti olan ve yüzünde Mustafa Bulat, İskenderun'da bulunan bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gitti. Burada dişini çektirdikten sonra yüzündeki şişliklerin inmediğini ve gün geçtikçe daha çok arttığını fark etti. Bunun üzerine diş hekimine gidip durumunu belirten Mustafa Bulat,  Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınana Bulat, operasyon sonrası yüzünün bir kısmını ve sol gözünü kaybetti. Operasyon sonrası burnundan hortum yardımıyla beslenmek zorunda kalan ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden Bulat, dişini çektirdiği hekimden avukatı aracalığıyla şikayetçi oldu. Söz konusu diş hekiminin ise hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenildi.




İskenderun, Belen, Güncel

Kaynak: DHA

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