Disiplin sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbinin ardından Fenerbahçe Kulübünü, teknik direktör Ersun Yanal, antrenör Volkan Kazak, futbolculardan Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ı, Galatasaray Kulübünü ve sarı-kırmızılı kulübün görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ile Mert Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanan derbideki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal ve antrenörü Volkan Kazak'ın sportmenliğe aykırı hareket, futbolculardan Deniz Türüç'ün ise kural dışı ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli oyunculardan Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'in de talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Ozan Tufan'ın ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Söz konusu müsabakada konuk Galatasaray Kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve Mert Çetin'in talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübünün sportmenliğe aykırı açıklamalar ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.

Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Göztepe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve MKE Ankaragücü'nün de saha olayları sebebiyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA