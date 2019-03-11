Disiplinsiz Bir Sevgi, Çocuğu Boşlukta Bırakıyor

Aile tutumları yaşam boyu etkili oluyor

Çocukların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişmesinin önemine işaret eden Leyla Arslan,

çocuk gelişiminde en önemli konunun anne ve babanın tutumu olduğuna işaret etti. Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, aile tutumlarının çocuğun kişilik gelişiminin yanı sıra ilerideki yaşantılarını çok etkilediğini ifade etti.

Reddedilmek, ömür boyu iz bırakıyor

Anne-baba olmanın ilk şartının ailenin çocuk sahibi olmaya kendini hazır hissetmesi gerektiğini belirten Leyla Arslan, "Eğer bu olay olmamışsa, çocuklar istenmeyen zamanda istenmeyen şekilde dünyaya gelmişlerse bu çocuklar anne ve babaları tarafından reddedilen çocuklar oluyor ve bu reddediliş çocuğun bütün ömrü boyunca iz bırakan bir tutum oluyor" uyarısında bulundu.

Reddedilmek çocuğu saldırganlaştırıyor

Bu en kötü ebeveyn tutumunun çocuğu reddetmek olduğunu kaydeden Leyla Arslan, "Bu durum, çocuğu saldırganlaştırır, asosyal yapar. Çocuk ne yapacağını, doğruyu yanlışı hiçbir zaman bilemez ve onay bekleyen biri olur hatta bunu anne babadan alamadığı zaman dışarıda arkadaşlarından almak ister ve çete reisi olur ve dikkat çekecek işlere girer. Biz ne kadar bakarsak bakalım bütün uyumsuz davranışların altında annenin ve babanın etkilerinin tutumlarının çok önemli olduğunu görürüz" dedi.

Sevginin dozu önemli

Anne ve babanın çocuğuna iki önemli şey verdiğini, bunların sevgi ve eğitim olduğunu ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, "Bu sevginin dozu önemlidir, sevginin veriş şeklin önemlidir. Aşırı reddeden aile gibi, aşırı seven aile de çocuğuna zarar verir. Bu da çocuğun kişilik ve kimlik oluşmasını olumsuz etkiler. Disiplinsiz bir sevgi aslında çocuğu boşlukta bırakır ve disiplin de çocuk gelişimin de çok önemlidir" uyarısında bulundu.

Çocuğun her dediği yapılmamalı

Çocuğun neyi, nerede, ne zaman yapacağını ancak çocuklara verilen disiplinle öğretileceğini kaydeden Arslan, "O yüzden bütün bunları verirken anne ve babalar, bazı davranış kalıpları geliştirir. Örneğin, bazı anne babalar sadece kendi konforunu düşünür, çocuklar eğer onları rahat bırakıyorlarsa onların her istediğini yapabilir. Böyle durumda çocuk ne isterse yapar; doğru ya da yanlış. Anne de çocuğun her dediğini yapar, böyle bir durumda çocuk şımarık ve bencil olur" diye konuştu.

Çocuk iyi gözlemlenmeli

Çocuğun doğruyu ve yanlışı öğrenmesi gerektiğini, bu konuda ailenin rehberliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Leyla Arslan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Anne ve babalar açısından en olumlu davranış, çocuğu kabul etmek, sevmek, sevecen davranmak, hoşgörülü davranmak ve kendine bir yaşam alanı oluşturmasını sağlamaktır. Çocuğun kendi gelişim hızında ilerlemesini sağlamak çok önemlidir. Çocuk bizim istediğimiz insan olmak zorunda değildir. Anne babanın yaptığı en büyük yanlış çocuğu istediği kalıba dökmek istemektir. İşte çatışma da burada başlıyor. Aslında anne-baba izleyici olup çocuğun ilgisi, merakı, gelişmesi ne yönde bunu anlamak zorunda. Anne-baba önce kendini tanımalı, kendi davranış ve tutumlarının farkında olmalı. Çocukları çok iyi gözlemlemeli çünkü her çocuk doğuştan farklıdır."

Kaynak: Bültenler