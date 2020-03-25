Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Haberler

Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

25.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:55
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah bir Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'ın çok kültürlü yapısını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Sabah, Kabil, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

19:26: Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Haberler 19:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız" - Haberler 19:24: Belediye personelinden sağlıkçılara destek videosu - Haberler 19:22: Eşi ile aynı kaderi paylaştı...Soba gazından 3 kez zehirlenen yaşlı kadın bu kez kurtulamadı - Haberler 19:20: Koca: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır." - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı