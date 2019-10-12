Haberler » Yaşam » Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

2019 Erasmus Günleri kapsamında Anadolu Üniversitesinde konferans vermek üzere bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, etkinlik öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile makamında bir araya geldi.

12.10.2019 12:08Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
2019 Erasmus Günleri kapsamında Anadolu Üniversitesinde konferans vermek üzere bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, etkinlik öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile makamında bir araya geldi.

Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyaretten sonra Bakan Yardımcısı Kaymakçı ve Rektör Çomaklı, "Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı konferansa katılmak için Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezine geçti. Konferans sonrasında 2019 Erasmus Günü kapsamında hazırlanan stantları gezen Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Anadolu Üniversitesi Personel Yemekhanesinde Rektör Çomaklı ile birlikte öğle yemeği yedi. - ESKİŞEHİR

Kaymakçı, Çomaklı, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:04 Pazaryeri'nde Amatör Spor Haftası kutlandı
12:36 Başkan Kazım Kurt Odunpazarı Kent Konseyi'ni ziyaret etti
12:12 Tepebaşı'nın projeleri Bozüyük'e örnek oluyor
12:10 İnönü Anadolu Lisesi'ne yeni kütüphane
12:10 Çevrecilerden Başkan Ataç'a ziyaret
12:08 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
12:08 Kaymakam Kırçuval köyleri ziyaret etti
12.10.2019 13:10:27