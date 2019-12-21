Haberler » Güncel » Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Tosya'da konferans verdi - Haber

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Tosya'da konferans verdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde konferans verdi.

21.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Tosya'da konferans verdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk 'nun ilçesinde konferans verdi.

Çeşitli program ve etkinliklere katılmak için memleketi Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise son sınıflar için düzenlenen kariyer günlerinde gençlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, katılımlarından dolayı Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'ya teşekkür etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı gençlere Avrupa Birliği ve diplomasi konularında konferans verdi. Konuşmasına çocukluğunu anlatarak başlayan Bakan Yardımcısı Kaymakçı; kendilerinin de Tosya'da doğup büyüdüğünü, ilk ve orta öğrenimini Tosya'da tamamladığını söyledi. Devlet bursuyla eğitim için Fransa'ya gittiğini ve İngiltere'de master yaptığını belirten Kaymakçı dil öğrenmenin gerekli olduğunun altını çizerek, dünyanın globalleşmesi nedeniyle iş ve çalışma koşullarının yabancı dil bilmeyi gerektirdiğini kaydetti.

Gençlere "kitap okuyun" tavsiyelerinde bulunan Kaymakçı, insanın hedefleri doğrultusunda başarılı olabileceğine dikkat çekti. Avrupa Birliğinin Erasmus programlarından da bahseden Kaymakçı, kariyer yapmak isteyen gençler için yurt dışı programlarının bir fırsat olduğunun altını çizerek yurtdışına giden gençlerin ufkunun açıldığını söyledi.

Gençlerin sorularını cevaplandıran Kaymakçı, onlarla birlikte solanda serbest kitap okuma etkinliğine katıldı.

Programın sonunda Kaymakam Deniz Pişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'ya çiçek takdim etti. - KASTAMONU

Kastamonu, Kaymakçı, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:54   Malatya'da yoğun sis - Haber
09:53   Ekoköy'de fidanlar toprakla buluştu - Haber
09:52   Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Haber
09:52   Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı - Haber
09:50   14 yaşındaki kas hastası Gökdeniz'in acı hikayesi - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 10:04:12