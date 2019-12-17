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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Biz göç konusunda Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın konuşması (2) - Türkiye'nin yaptıklarıTürkiye'nin 2019'da yaptıklarını anlatan Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Gününde, Reform Eylem Grubu toplantısını yaptıklarını, yargı reformu stratejisi konusunda çalıştıklarını, vize serbestisi sürecinin...

17.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:15
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın konuşması (2) - 'nin yaptıkları
Türkiye'nin 2019'da yaptıklarını anlatan Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Gününde, Reform Eylem Grubu toplantısını yaptıklarını, yargı reformu stratejisi konusunda çalıştıklarını, vize serbestisi sürecinin hızlandırılması konusunda tutum belirlediklerini aktardı.
Kaymakcı, ilk yargı reformu paketinin TBMM'de kabul edildiğini, vize serbestisi diyaloğuyla ilgili 6 çalışma grubunun çalışmalara devam ettiğini, insan hakları eylem planının güncellenmesi konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini, bu konuda bundan sonraki istişarelerin Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ile yapılacağını dile getirdi.
Türkiye-AB ilişkilerinde göç konusunda iş birliğinin sürmesinden yana olduklarını vurgulayan Kaymakcı, şunları aktardı:
"Biz göç konusunda Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık. AB'nin de özellikle Türkiye'ye fon akışını hızlandırması ve bize değil, Suriyelilere sağlanan mali yardımlarını artırması önemli. Göç krizi devam ettiği sürece bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor. AB'nin söz verdiği gönüllü insani kabul programını başlatması lazım çünkü Türkiye şu anda 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor."
serbestisi diyaloğunda 72 kriterden 66'sının yerine getirildiğini hatırlatan Kaymakcı, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının da fiilen anlaşmaya hazır hale geldiğini, aslında bu kriterin de yerine getirildiğini söyledi.
Kaymakcı, "Bizim amacımız 6 kriteri mümkün olursa hepsini bir paket olarak geçirmek." diye konuştu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Faruk Kaymakcı, Türkiye, Vize, Güncel

Kaynak: AA


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