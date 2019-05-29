Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son "Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaymakcı, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.
"TÜRKİYE SAPASAĞLAM YERİNDE DURUYOR"
Raporda yer alan Türkiye AB'den uzaklaştığına ilişkin ifadeleri eleştiren Kaymakcı, "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor" dedi.
"FETÖ'DEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜYMÜŞ GİBİ BAHSEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez" dedi.
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