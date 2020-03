Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan korona virüs açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 246 misyon görevlisinin dünya genelinde Türk vatandaşların taleplerine cevap verdiğini belirterek, "Bugün 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. 151 vatandaşımızın sonuçları pozitif " dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran," Covid 19 Koordinasyon ve destek merkezinin çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.Merkezin nöbet sitemiyle 24 saat boyunca hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Kıran, bugüne kadar 35 bin çağrıya cevap verildiğini belirterek,"35 bin vatandaşın her biri bireysel hikaye barındırıyor. Her bir vatandaşımıza dokunmak anlamına geliyor bu. Çalışanlarımız 24 saat boyunca nöbet düzeniyle yeri geldiğinde evinden yeri geldiğinden buradan vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam etmektedir. Diğer kurumlarla eş güdüm sağlayan bir yapıya bürünmüştür merkezimiz. Burada yenilenen yapısıyla yeni yerimizde hizmet vermeye başladık. Adeta nöbet sistemiyle yenilenen vizyonuyla devam edecek yeni karar ve mekanizmaları hayata geçirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.Facebook ve twitter hesabından merkezle iletişim kurulabildiğini bildiren Kıran," Beş bin sosyal medya kullanıcısına anında dönmemize imkan saplanmıştır bu hesaplar. Bakanlık olarak riskle mücadelede çalışanlarımızı korumak için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. 246 misyonumuz var bu misyonların her biri yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için harekete geçmiş durumda" dedi.Koordinasyon ve destek merkezi çalışmalarının pek çok boyutu olduğunu belirten Kıran,"Bunların en önemlisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı. Herkesin bulunduğu yerde güvenli şekilde kalmayı devam ettirmesi gerektiğini ifade ediyoruz.Bulunduğu ülkedeki koşullar ağırlaştıkça vatandaşlarımızın paniğini hafifletmek moral vermek anavatanlarına dönme arzusunu gerçekleştirmek için bütün ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda 17 martta gerçekleme operasyon dünyaya önemli mesaj teşkil etti" ifadelerini kullandı.Operasyonların 17 ülkeyle sınırlı kalmadığını ifade eden Kıran,"Seferberlik devam etmekte vatandaşlarımızın talebi devam etmekte. 45 farklı ülkeden 15 bine yakım vatandaşımızı ülkemize getirmiş karantina altına almış bulunmaktayız. Küresel iş birliği anlamında diğer ülkelerin ülkemizden beklentisi var" diye konuştu.Yurt dışında 8 farklı ülkede yaşayan 50 vatandaşın korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Kıran, 151 vatandaşın da test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.(İbrahim Berat Yılmaz - Hülya Keklik - Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA