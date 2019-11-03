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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

03.11.2019 18:58Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.
Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Önal'ın, dün ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin yanı sıra ABD Kongresi ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüşmüş, görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştı.

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Kaynak: AA

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