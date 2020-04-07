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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda telekonferans görüşmesi yaptı.

07.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 ülkeden mevkidaşıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda telekonferans görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, 11 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sonrası Twitter 'dan paylaşımda bulundu.
Kanada, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Peru ve Singapur 'dan mevkidaşlarıyla 4. telekonferans görüşmesini yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kovid-19 ile etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin ve tedariki konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de salgınla mücadele konusunu ele aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur, Twitter, Güncel
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