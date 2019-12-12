Haberler » Politika » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.

12.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:01Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Forumu'na katılmak üzere 13-14 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani'yle biraraya gelmesi, Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından düzenlenen "bölgesel güvenlik düzeni" temalı öğle yemeğine katılması ve yabancı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık, Doha, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

21:41 Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir - Haberler
21:33 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
21:31 'Ermeni Soykırımı tasarısı' ABD Senatosu'nda kabul edildi - Haberler
21:30 Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi Gala ve Ödül Töreni" - Haberler
21:26 Didim'de ev yangını korkuttu - Haberler
21:21 Son dakika: ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti - Haberler
21:17 Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Haberler
20:54 Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var - Haberler
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert 'Nobel' çıkışı: Kaleminden kan damlayan birisine Nobel Ödülü verildi - Haberler
19:57 Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Haberler
12.12.2019 21:47:14