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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.

12.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:15Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Forumu'na katılmak üzere 13-14 2019 tarihlerinde Doha'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 19. Doha Forumu'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Doha'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani'yle biraraya gelmesi, Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından düzenlenen "bölgesel güvenlik düzeni" temalı öğle yemeğine katılması ve yabancı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık, Doha, Güncel

Kaynak: İHA

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