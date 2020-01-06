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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2019 dış politikasını değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da iç savaşın kazananı olmayacağını belirterek, "Eğer durdurmazsak bu savaş uzun süre devam eder." dedi.

06.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2019 dış politikasını değerlendirdi: (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da iç savaşın kazananı olmayacağını belirterek, "Eğer durdurmazsak bu savaş uzun süre devam eder." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, 2019 yılı değerlendirmesi için AB Başkanlığında bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, Libya'da sahada durumun askeri bakımdan nasıl göründüğüne yönelik bir soru üzerine, hava gücü açısından darbeci general Halife Hafter kuvvetlerinin lehine bir durum olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, "Dün akşamki görüşmemizde BM Genel Sekreteri ile de mutabık kaldık. Herkes şunu anlamalı. Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam eder. Hele Trablus içine girerse uzun süre devam eder, çok insan ölür." ifadesini kullandı.
Başkent Trablus'ta önceki gün askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği hava saldırısını hatırlatan Çavuşoğlu, bu gibi olayların Libya'nın bölünmesine bile yol açabilecek gelişmelere neden olabileceği uyarısında bulundu.
(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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