Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.
21.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye 'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun 'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya, Türkiye, Samsun, Güncel