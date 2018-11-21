Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 84 Kişilik FETÖ Listesinin ABD'ye İletildiğini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo'ya ilettiğini belirterek, "ABD'den iade edilmesini istediğimiz 84 kişinin isim listesini verdik. Zaten bu listeyi telefon görüşmesinde Trump, sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmişti." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"TÜRKİYE, KAŞIKÇI KONUSUNDA ISRARCI"

ABD'deki temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü, bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.

"CİNAYET AYDINLATILMALI"

Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülkenin Suudi Arabistanla ilişkilerini bozmak istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı. ABD'deki temaslarında bu konunun da görüşüldüğünü belirten Çavuşoğlu "ABD'den iade edilmesini istediğimiz 84 kişinin isim listesini verdik. Zaten bu listeyi telefon görüşmesinde Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmişti. Ve Trump'a iletilmek üzere listeyi verdik. İkili görüşmelerde bu konu gündeme geldiği zaman, bu konuya ciddi olarak bakacaklarını söylediler. Zaten FETÖ'nün kendisi dahil, 84 kişinin isim listesini de bu sebepten dolayı istedi." diye konuştu.

MÜMBİÇ'TE YOL HARİTASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini kaydetti.