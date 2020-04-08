Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Varhelyi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Oliver Varhelyi ile görüştü.
08.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştük. AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler Covid-19'la ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki işbirliğini arttırmalıyız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Oliver, Güncel