Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı"
10.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde...
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi