Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York 'ta inşaatı devam eden yeni Türkevi binasına ilişkin, "İnşaat olağan hızıyla devam ediyor ve mayıs ayında kaba inşaat bitmiş olacak. Yani yerin üstünden 32, hatta tesisatlar için yapılacak 3 kat daha, 35 katlık kaba inşaatı tamamlanacak." dedi.Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Türkiye 'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.New York ziyareti sırasında inşaatı devam eden yeni Türkevi binasını da gezdiğini ve inceleme fırsatı bulduklarını aktaran Çavuşoğlu, "İnşaat olağan hızıyla devam ediyor ve mayıs ayında kaba inşaat bitmiş olacak. Yani yerin üstünden 32, hatta tesisatlar için yapılacak 3 kat daha, 35 katlık kaba inşaatı tamamlanacak. Daha sonra cam giydirme ve içindeki detaylı çalışmalara geçeceğiz." bilgisini verdi.Çavuşoğlu, 25-30 yıl önce New York'ta eski binada öğrenci olarak düzenlenen etkinliklere katıldığını belirterek, Türk Haftası, Türk Günü etkinliklerinin organizasyon komitesinde yer aldıklarını anlattı.Birleşmiş Milletlerin karşısındaki eski 10 katlı bina ile gurur duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Zamanında Sabri Çağlayangil döneminde bu 10 katlı bina alınmıştı. Kendisini de rahmetle anıyoruz. Şimdi onun yerine 32+3, bir de tabanda eksi dört var, büyük bir bina inşa ediyoruz. Ülkemize milletimize yakışır bir şekilde yerden tam 171 metre yükseklikte." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eylül ayında BM Genel Kurulu marjında yaptığı New York ziyaretinde Türkevi'ni kısaca gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, bugünkü ziyarette ise 13. katın betonunun döküldüğünü ve inşaatın hızlı bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.Çavuşoğlu, bugün ABD 'de yaşayan Türk toplumunun birlikteliğinin arttığını ve daha koordineli bir şekilde Türkiye'nin menfaatlerini savunduğunu söyledi.Los Angleles'ta Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin salıverilmesi kararından sonra yine koordineli bir şekilde yürütülen kampanyaların valinin bu kararı tersine çevirmesine vesile olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, toplumun bu konularda da duyarlı olduğuna dikkati çekti.Türkiye'de 81 milyon vatandaşa olduğu gibi yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara da hangi görüşten hangi inançtan olursa olsun ayrım yapamayacaklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, burada yaşayan farklı etnik gruplardan ve farklı görüşlerden herkesi kucaklamak gerektiğini ifade etti.Türkiye'nin 241 misyonu bulunduğuna ve büyükelçilik ve başkonsolosluk sayısı bakımından dünyada beşinci sırada yer aldığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu sene Latin Amerika bölgesinde 3 tane büyükelçilik açtık. En son Paraguay 'da Asuncion'a Büyükelçimizi görevlendiriyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız G20 zirvesinden sonra da Paraguay'ı ziyaret edecek. Özellikle Paraguay'da yeni hükümetin, yeni yönetimin Paraguay büyükelçiliğini Kudüs 'e taşıma kararını tersine çevirmesi, tekrar Tel Aviv 'e taşıma kararı önemlidir. Biz de bu kararı destekliyoruz. Diğer taraftan dünyanın her yerinde girişimci ve insani dış politikamızı başarılı bir şekilde arkadaşlarımızla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulamaya çalışıyoruz." Avrupa ile ilişkilere de değinen Mevlüt Çavuşoğlu , "Avrupa'daki birçok ülke ile ilişkilerimiz eskisine göre çok daha iyi. Problemli olduğumuz bir kaç ülke vardı, Almanya ve Hollanda gibi, onlarla da yine ilişkilerimizi normalleştirmek için isteğimiz şartlar da oluştuktan sonra karşılıklı adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.(Bitti)