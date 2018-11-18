18 Kasım 2018, 10:31
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkevi Binasının İnşaatını Ziyaret Etti

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkevi binasının inşaatını ziyaret ettiNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Türkevi binasının inşaat alanını ziyaret etti.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkevi binasının inşaatını ziyaret etti

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Türkevi binasının inşaat alanını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında Türkevi binasının inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD ziyareti kapsamında 19- 20 Kasım tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezinde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumuna katılacak. 20 Kasım'da Washington'a bir çalışma ziyareti düzenleyecek olan Çavuşoğlu'nun burada yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerde bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri,Mevlüt Çavuşoğlu
18 Kasım 2018 Pazar 10:31