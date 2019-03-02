Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Millet ittifakında" CHP'nin adayını destekleyen HDP'nin Kandil ve PKK'nın güdümünde olduğunu belirterek, "Siz PKK'nın kuklasısınız. PKK izin vermezse konuşamazsınız. PKK, DHKP-C, TİKKO ve FETÖ gibi ne kadar hain varsa zillet ittifakı içindedir. Ne diyorlar, Kürdistan'da kazanacağız, diğer taraflarda yıkacağız. Bunu İP ve CHP'li adayların yanında söylüyorlar. Bunlara bu cesareti kim veriyor" dedi. Çavuşoğlu, Rabia ve Bozkurt işareti yapmayı yasaklayan Avusturya'ya giderek bu sembolleri yapacağını da ifade etti.Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Emek'te inşa edilen Bilgi Evi'nin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı.Burada konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin bekası için elele birlikte yürüyeceğini ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti olarak sadece 31 Mart için gücümüzü birleştirmedik. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve zorluklar karşısında birliğimizi beraberliğimizi güçlendirmek için Cumhur İttifakını kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan bu ittifakın amacı Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır. Çünkü bizim büyük Türkiye ideallerimiz var. Bu hedeflerimize 2023, 2053 ve 2071'e güçlü Türkiye ve Türk Milleti olarak ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz budur. Bu seçim de iki şeye dikkat edeceğiz. Bir tanesi bu seçim şehirlerimizi kime emanet edeceğimizin s eçimidir. Bursa'da büyükşehirde aynı şekilde Bursa'nın tüm ilçelerinde şehirlerimizi kime emanet edeceğiz. Elbette Alinur Aktaş'a, Mustafa Dündar emanet edeceğiz. Tüm ilçelerde Cumhur İttifakının tüm adayları Ak Parti'den Milliyetçi Hareketç Partisi'nden olsun hepsi bizim adayımızdır. Hepsi için birlikte çalışıyoruz. Eskişehirliler neden Bursa, Kayseri, Konya olmayalım diyorlar. Geçen hafta da Aydın ve Muğla'daydım. Oradaki kardeşlerimiz de "neden Muğla ve Aydın bir Antalya olmasın" diyorlar. Bakınız İzmir'e dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Belediyecilikte en geri kalmış şehirlerinden birisi. Aydın da Muğla da öyle Muğla'ya gittim. Bir Türk olarak utandım.Heryer çöp yığını, pis sular denize akıyor. 94 öncesi İstanbul'u hatırlattı. Çeşmeden tuzlu sular akıyor. Bursa'yı bu karanlık zihniyete teslim etmeyiz. Bu memleketi bunlara teslim etmeyiz "dedi."PKK ve Kandil izin vermezse konuşamazsınız"Milletin ikinci önemli kriterinin Türkiye'nin bekası olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu ittifak Türkiye'nin bekası için kurulmuştur. Bunun içinde vatanını, milletini sevenler, bayrak için devlet için şehit olmaya hazır vatanseverler vardır. Seçime, pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Karşıda da bir ittifak var. Siyasi partiler var. CHP, İP var HDP var. Siyasi partiler var. Peki bu ittifakın içinde olan burada da CHP'nin adayını destekleyen HDP kimin güdümünde? Kandilin, PKK'nın güdümünde. Mecliste bütçe konuşmasında yüzlerine söyledim. Siz PKK'nın kuklasısınız. PKK izin vermezse konuşamazsınız bile. Kurulmuş bir parti diyelim. Peki PKK bu koailisyon içinde değil mi Fetö, DHKP-C yok mu? Tüm terör örgütleri yok mu? Bir siyasi partinin zillet ittifakının içinde olan bir parti sitem etti. "Sayın Bakan biz sizi seviyoruz da, siz bize terörist" diyorsunuz. Ben size "hangi konuşmamda terörist" dedim. Ben şunu söyledim, "Siyasi partilerin içinde olduğu zillet ittifakında ne kadar terör örgütü PKK, FETÖ, DHKP-C Tikko'su, Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa, içinde var" dedim. Siz de "yok" deyin. Var diyorum. Yine de söylüyorum. Ne diyorlar; "Kürdistan'da kazanacağız, diğer taraflarda yıkacağız". Bunu kimin yanında söylüyorlar. İp ve CHP'li adayların yanında söylüyorlar. Kim veriyor bunlara bu cesareti, bu bölücülerin içinde olduğu bu ittifaka millet destek verir mi?. Bizim ittifakımız içinde 81 milyon tüm Türkiye vardır. Bizim ittifakımızın içinde "Çanakkale geçilmez" diyenler Kurtuluş Savaşı'nı kazananlar vardır. Osmanlının evlatları, ecdadını unutmayanlar vardır. Tıpkı Bursa gibi herkes vardır. Bugün Bursa'da 80 vilayetimizden gelip de yaşayan kardeşlerimiz var. Bizim ayrımız gayrımız yok. "Tüm Türkiye" diyoruz. Türk, Kürt Laz Boşnak Çerkes herkes var. Ayrımız gayrımız var mı? Türkiye'de de yok. Ama biz bölücülere terör örgütlerine karşıyız. CHP Grup Başkanvekili de suç duyurusunda bulunacakmış bulunsun" diye konuştu."Avusturya'ya gidip Bozkurt ve Rabia işareti yapacağım"CHP'nin marjinalleşen bir parti olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Avrupa'da aşırı sağ ve solda marjinalleşen partiler gibi. CHP içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri yok mu? Milletvekili yok mu? Var. CHP'nin içinde DHKPCliler var, PKK ile DHKPC arasında bir fark var mı? Hepsi birlikte Türkiye'ye saldırıyor, bölmek istiyorlar. Sen önce içindeki hainleri temizle. Nerede kaldı Atatürk'ün CHP'si. Bunlar Atatürkçü değil, bunlar Atatürk'ten geçinen asalaklardır. Atatürkün koyduğu hedeflere Türkiye'yi ulaştırmak isteyenler buradadır. Bu kadrolar, liderlerimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'dir. Tüm bunları göz önünde tutarak bize düşen daha çok çalışmak. Hiçbir beklenti olmadan çalışıyorsunuz. 31 Mart'a kadar da çok çalışacağız hep beraber. Ülkücü Ak Partili kardeşlerim elele omuz omuza. Sizler bozkurt işareti yapıyorsunuz. Bundan rahatsız olanlar var. Avusturya PKK sembollerini önleyecek yasa çıkaracağız dedi. Bir baktık ki, Rabia ve Bozkurt işaretini de koymuşlar. Ben de Dışişleri Bakanı'na şunu söyledim. "Avustrurya'ya ilk geldiğim zaman bir elimde Bozkurt bir elimde Rabia işareti yapacağım"dedim. Bizleri yasaklar yıldıramaz, biz yasaklarla mücadele için geldik. Bizleri yolumuzdan kimse çeviremez. Arkamızda sizin gibi milletimiz Ak Partili dava arkadaşlarımı ve ülkücü kardeşlerimiz var. 31 Mart akşamı Bursa'mızdan güzel müjdeleri büyükşehir ve tüm ilçelerde sizlerden bekliyoruz" şeklinde konuştu."31 Mart'ta ders vereceğiz"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da 31 Mart'ta sadece belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar seçilmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye çok önemli ve kritik bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz'u asla ve kata hatırdan uzak tutmayacağız. Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz'da hain bir kalkışmayla karşı karşıya kaldık. Bu necip millet sağduyusu, cesareti ve firasetiyle bu belanın üzerinden gelmeyi başardı. 15 Temmuz'da, arzu ettiklerine ulaşamayan, hesaplarını hayata geçiremeyen, yarım kalmış hesapları için fırsat kollayan iç ve dış odaklara, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle nasıl 24 Haziran'da bu hesapları boşa çıkarmış isek aynı anlayış ve aynı hassasiyet içinde bu çevrelere bir kez daha b irlikte ders vereceğiz. Birlikte bu ülkenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana destan yazarak Allah'ın izniyle göstereceğiz. Burada bulunan bulunmayan bütün arkadaşlarınıza ulaşarak, sevdası Türkiye olan, sevdası Bursa olan bütün hemşehrilerimizle elele gönül gönüle sıkmadık el bırakmayacak, çalmadık kapı bırakmaksızın bu 29 günü birlikte değerlendireceğiz. Bursa'da Cumhur ittifakı 24 Haziran'da olduğu gibi destan yazacak. Türkiye'nin geleceği için karanlık hesaplar içinde olanların oyunları boşa çıkartılacak. 17 ilçede büyük şehirle birlikte Adalet ve Kalkınma Partililer ile birlikte cumhur ittifakı çerçevesinde destan yazmanın gayreti içerisinde olacağız" - BURSA