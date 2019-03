Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Akseki'de Vatandaşlara Seslendi

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki Belediye Kültür Salonunda vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı'nı sadece seçimleri kazanmak için kurmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Amacımız sadece seçimi kazanmak değil. Beka sorunu var. Onların gözünde beka tehdidi yok. Çünkü PKK ile kol kola girdi. Benim milletim ve ben görüyorum bunları. FETÖ, PKK, PYD, YPG, var da var. Beka derken bundan bahsediyoruz. Türkiye büyüdükçe tehdidin boyutu ve engellemek isteyenlerin sayısı da artacak" diye konuştu."Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapıyoruz. Şimdi de Cumhur İttifakı gereği Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yanında siyaset yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu, gittikleri her yerde Türk milletinin, mazlumların ve ümmetin sesi olduklarını unutmadıklarını kaydetti. Arkalarında 82 milyon Türk milletinin olduğunu bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yanımızda tüm mazlumların ve ümmetin duasını da hissediyoruz. O yüzden her yerde diklenmeden dik duruşumuzu göstereceğiz. İnşallah bu seçimde de halkımız bizi daha çok güçlendirecek ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı adaylarının halkın karşısına "Şunları yaptık, şunları da yapacağız" diye çıktığını, rakiplerin ise iftira attığını ve bol keseden vaatlerde bulunduğunu söyledi. "Zillet ittifakı" diye nitelediği Millet İttifakı'nın içerisinde HDP kontenjanından Antalya, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, İstanbul, Bursa'dan belediye meclis üyesi adayları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz seçimde milliyetçi geçinen o partide bugün o ittifakın içinde. İki oy uğruna yıllardır savunduğunuz değerleri ayaklar altına nasıl alıyorsunuz. Öyle bir ders vereceğiz ki bunlardan dışarıdaki güçlerde nasibini alacak. Bu seçim çok kritik bir seçim olacak" dedi."Neyin ne olduğunu görmemiz açısından ibretlik bir seçimdir""Biz cumhurla halkla, milletle ittifak kurduk. Vatanını seven iki parti milletimizle ittifak kurdu" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Millet ittifakı ise kimlerle ittifak kurdu siz söyleyin. FETÖ ile ittifakı kurdu bunlar. PKK ile ittifak kurmak zorunda kaldınız. AK Parti ve MHP düşmanlığı, millet düşmanlığı, PKK Türkiye'de herkesin düşmanı, terör örgütü. Neden PKK terör örgütü ile ittifak kuruyorsunuz. Bunları açıklayamıyorsunuz. PKK'dan mı korkuyorsunuz? Sizi kim bunlarla araya getirdi, hangi güç sizi terör örgütü ile aynı odaya koydu, aynı yatağa soktu? Hangi güç söyleyin. ya bunlar kafayı yedi. Yani düşünün hiç mi akıllı yok bu partilerde. Bizim partiye ve partililere bir lafımız yok bizim. Biz Cumhuriyet Halk Partililere bir söz söyledik mi hemen çarpıtıyorlar. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan bize terörist dedi. Biz Cumhuriyet Halk Partililere terörist dedik mi? Akseki'deki Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin vatan sevgisinden şüphemiz var mı? Yok. Onlarda vatanını seviyor. Ama onların oy verdiği partiye söylüyoruz. Siz PKK ile niye ittifak kuruyorsunuz. Sizin içinizde DHKP-C'liler vardı. DHKP-C'liler ile PKK'lıların arasında bir farkta yok. Onlar çünkü bir oldular, Türkiye'ye karşı terör eylemlerini başlattılar. Şanlıurfa'da 2 polisimizi, 2 yiğidimizi şehit ettiler o günden itibaren birlikte hareket ediyorlar. CHP'nin içinde bazı milletvekilleri var. Bunlar PKK'lıların cenazelerine de gidiyordu. Ona da hayır diyemiyorlar. Yani giderek marjinalleşen bir parti var ama, yine de biz bu partiye terör partisi diyemiyoruz. Ama onlarda neden PKK ile kucak kucağa olduklarını izah etmek zorundalardır. Kim onları mecbur bırakıyor? Biz beka derken onlar beka problemi yok diyorlar. Neden? Terör örgütü ile el ele olanların beka derdi olabiliri mi? Bunlar artık el ele kucak kucağa olduğu PKK'ya terör örgütü diyemiyorlar. Öyle görmüyorlar. O yüzden onlar için PKK bir tehdit olmayabilir. Ama Aksekililer biliyor ki, PKK bir terör örgütüdür. Türkiye'ye yönelik tehdittir. Bu bir beka meselesidir. İşte bu seçim nelere kadir. Neyin ne olduğunu görmemiz açısından ibretlik bir seçimdir." - ANTALYA