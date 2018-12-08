Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Alanya ilçesinde Fahri Konsolosluk Ofisi açılışına katıldı.<br><br>Bakan Çavuşoğlu ile Linkevicius, Atatürk Caddesi'ndeki ofisin açılışı ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in Litvanya Fahri Konsolosu olması dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi.<br><br>Fahri Konsolosluk Ofisi'nin açılış kurdelesini birlikte kesen Çavuşoğlu ve Linkevicius daha sonra ofisi gezdi.<br><br>Açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.