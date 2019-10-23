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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi...

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldıBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

23.10.2019 18:36
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 25-26 Ekim'de Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de geldi. Çavuşoğlu, zirve kapsamında bugün düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi...

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Hükümet, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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