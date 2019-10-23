Haberler » Güncel » - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi...

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi...

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldıBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

23.10.2019 23:18
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 25-26 Ekim'de Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de geldi. Çavuşoğlu, zirve kapsamında bugün düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi...

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Hükümet, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:44 Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
23:44 Erhan Yazıcıoğlu, "Fikrim Firarda"yla seyirci karşısına çıktı
23:42 Ağabeyinin husumetlisini öldürdüğünü itiraf etti
23:40 Yarar: "Bugünkü mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek" - ZONGULDAK
23:40 Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti
23:40 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'kar' açıklaması
23:40 Yağ aldırma ameliyatında bağırsağı delindiği iddia edilen adam hayatını kaybetti
23.10.2019 23:53:19