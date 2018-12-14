Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da- Kei Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Bakü'de...

14 Aralık 2018 Cuma 09:50



14 Aralık 2018 Cuma 09:50

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'daKEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Bakü'de başladıBAKÜ - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un başkanlığında düzenlenen KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na KEİ üyesi ülkelerin bakan ve heyet başkanlarının yanı sıra KEİ Bağlı Kuruluşları ile Gözlemci ve Sektörel Diyalog Ortağı ülke ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantıda ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ticaret, gümrük işleri başta olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele, tarım ve kültür gibi birçok iş birliği alanında KEİ'nin çalışmaları değerlendiriliyor. Toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.