Haberler» Güncel» Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Belarus'ta, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi.

28.08.2019 12:54 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Belarus'ta, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, başkent Minsk'te gerçekleşen kabulün ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, kabül öncesi Minsk'teki Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk de bıraktı.

Aleksandr Lukaşenko, Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Belarus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56   Salihli'de en güzel üzümler yarışacak
13:56   Kayan toprağın altında kalan 2 çocuğun cenazesi suriye'ye gönderildi
13:56   Şeker hastası Eren'e akülü tekerlekli sandalye temin edildi
13:56   Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
13:56   Aydın'da yangın çıkaran yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
13:55   Güney Koreli turistler Bilecik'e hayran kaldı
13:55   Esad rejimi yine İdlib'e saldırdı: 8 yaralı