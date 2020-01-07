Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

07.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.
Cezayir'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Başkanlık Sarayı'ndaki kabulde Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Çavuşoğlu'nu kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tebbun ise "Dostumuz 'nin büyük bir devlet olduğunu biliyorum. Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler çok sıcak ilişkilerdir." ifadelerini kullandı.
Temasları kapsamında Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından da kabul edilmişti.
Diğer yandan Çavuşoğlu, bu ülkedeki temaslarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki ortak kararlılığın altını çizdi.
Cezayir'deki Türk yatırımlarının 3,5 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ortak tarihimizden aldığımız güçle kültür, turizm ve arşiv alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla üç ayda iki defa görüştüklerine işaret ederek, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında verimli görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10   Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı (4) - Haber
16:10   DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
16:10   Sanık duruşmaya yetişemedi, Nurcan Arslan cinayeti davası ertelendi - Haber
16:10   Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı - Haber
16:10   Antalya Köy Pazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:11:36