Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "CHP'nin Deniz Baykal dönemini özledim" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu " Geçmişten beri Cumhuriyet Halk Partisi'yle Deniz Baykal dahil farklı partilerle görev yaptık ama her zaman birbirimize saygı duyduk" "Antalya'da saygı duyduk, kendisine de genel başkanımız kadar hürmet gösterdik. Şimdi o parti eski parti değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil" "Atatürk bu partiyi kurduğu zaman halkımızın yüzde yüzü destek veriyordu doğru mu? Peki, bugün Cumhuriyet Halk Partisi yüzde kaç oy alıyor? Yüzde 20 ile yüzde 25 arası bir oy alıyor" "Trenden inenler, bir daha da trene binemezler. Bu davaya ihanet edenleri de bir daha davanın içine sokmayız"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Deniz Baykal dönemini özlediğini belirterek, "Geçmişten beri Cumhuriyet Halk Partisi'yle Deniz Baykal dahil farklı partilerle görev yaptık ama her zaman birbirimize saygı duyduk. Antalya'da saygı duyduk, kendisine de genel başkanımız kadar hürmet gösterdik. Şimdi o parti eski parti değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil. Atatürk bu partiyi kurduğu zaman halkımızın yüzde yüzü destek veriyordu doğru mu? Peki bugün Cumhuriyet Halk Partisi yüzde kaç oy alıyor? Yüzde 20 ile yüzde 25 arası bir oy alıyor." dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu ilçesindeki vatandaşlara hitabının ardından, Kemer ilçesindeki mitinge katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kemerlilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kemer Belediye Başkanı Yusuf Uras'ın proje tanıtım toplantısı için Kemer'e geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bereketli bir gün olduğuna değindi. Seçimlere 5 gün kala Kemer'e özellikle gelerek bazı mesajlar vermek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hiç yorulmadan takip ediyorum, yılmadan gece-gündüz çalışıyorsunuz. El ele, omuz omuza verdiniz çalıştınız, sizlere gönül dolusu teşekkür ediyorum. İnşallah bunun hakkını 5 gün sonra alacağız. Fırsat buldukça sadece Kemer'de değil Antalya'da ve ilçelere çalışmalara destek vermeye geliyorum. Uyum içinde çalışıyoruz." dedi. 31 Mart'ın önemine değinen Çavuşoğlu, Antalya ve Kemer için hayati derecede olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Menderes Türel'in kente kazandırdığı hizmetleri ele alan Çavuşoğlu, kendisine yaptığı yatırımlar için teşekkür etti. Çavuşoğlu, ilçe bakımından, Kemer'in hak ettiği yerde olmadığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Kemer Belediyesi olarak hizmetin çok gerisindeyiz. Bunu kabul edelim. Maalesef Kemer'de yerel yönetim bakımından hiçbir hizmet görmemiş. Ama 31 Mart'ta artık bunu değiştirmemiz gerekiyor. Sizlerin oylarıyla Yusuf Uras'ı başa getirdiğimizde hep birlikte çalışarak yerel yönetimler bakımından gerekenler yapılacaktır. Devlet olarak Kemer'i hiçbir zaman ihmal etmedik. Hastane dediniz, yaptık. Çocuklarımıza okullar dediniz, yaptık. Yollarımızı, tünellerimizi yapıyoruz. Fakültemizi açtık. Denizcilik Fakültesi şuandaki binada riskler var en kısa zaman da fakültemiz Antalya'dan buraya taşınacak. Yüksek okulumuza da pastacılık, fırıncılık yeni gibi bölümler açarak üniversiteye doğru götürmeye başlayacağız. Devlet olarak yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde atmamız gereken adımlar var." ifadelerini kullandı. Kemer'in sadece Türkiye'nin ve Antalya'nın değil, dünyanın en gözde turizm beldelerinden birisi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, daha iyi yerlere gelmesi gerektiğinin altını çizdi. "Hepsi Cumhur İttifakı'nın, hepsi bizim adayımızdır" Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası olduğunu belirterek, "31 Mart Pazar gününe kadar değil, mezara kadar birliğimiz, beraberliğimiz devam edecektir. Bu birlik beraberlik ruhuyla Antalya ve diğer illerde adaylarımızı belirledik. Hangi ilde hangi partiden adaylarımız varsa, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Antalya özeline baktığımızda Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Menderes Türel sadece AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Bazı ilçelerde MHP, bazılarında AK Parti adayı var. Ama hepsi Cumhur İttifakı'nın, hepsi bizim adayımızdır. Onların kazanması için gece-gündüz çalışıyoruz." dedi. "Bu davaya ihanet edenleri bir daha davanın içine sokmayız" Bazılarının başka partilerden aday olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şöyle, böyle yok şuradan geçeceğiz gibi kafa bulandırmaya çalışıyorlar. Buradan AK Parti'nin kurucusu kardeşiniz olarak söylüyorum, bu söz konusu bile olamaz. Trenden inenler, bir daha da trene binemezler. Bu davaya ihanete edenleri de bir daha davanın içine sokmayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla seçilip de sonradan o partiye ihanet edenlerin de bir daha o partiye dönemeyeceği gibi, AK Parti'nin içine girip de aday olamayınca görüyoruz ki dava adamı değil. Sadece kendi çıkarları için hareket edenler davanın ve yolculuğun nasıl bir yolculuk olduğunu unutanlar ve Cumhur İttifakı'nın ruhunu anlayamayanlar bir daha bu kervana katılamazlar. Bir daha biz o trene almayız. Kimse kusura bakmasın." şeklinde konuştu. "HDP Kürt kardeşlerimiz için ne yapmış?" Sadece seçimi kazanmak için ittifak kurmadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Etrafımız ateş çemberi. Etrafımızda çıkarlar, tehditler büyük. Çünkü bugüne kadar mücadele ettiğimiz inlerine ve çukurlarına gömdüğümüz terör örgütleri, pes etmiş değil. Dolayısıyla daha vermemiz gereken mücadeleler, yürümemiz gereken yol var. Hedeflerimiz var, bu ittifakı milletimizi ve ülkemizi güçlü kılmak için kurduk. Karşı ittifak neden kuruldu onu daha ifade edemediler. Genel başkanlara ve o siyasi partilere oy vermiş seçmenlere bir sözümüz yok. Hatta ve hatta HDP'ye oy vermiş Kürt kardeşlerimize de sözümüz yok. PKK-HDP Kürt kardeşlerimize zulüm yapmıştır. Antalya'da Kürt kökenli kardeşlerimiz var, Kepez'de Kürt kökenli kardeşlerimiz var huzur içerisinde beraber yaşıyoruz, hiçbir problemimiz var mı? Antalya'mızın kültürüne, ekonomisine katkı sağlıyoruz. HDP Kürt kardeşlerimiz için ne yapmış? Onlar belediyeleri ele geçirdikten sonra devletin verdiği paraları o şehirlerde yaşayan Kürt kardeşlerimize hizmete dönüştürebildiler mi? Neden dönüştüremediler? Çünkü PKK buna müsaade etmedi. O paralar nereye gitti? Kandil'e gitti, PKK'ya gitti. Hani Kürt kardeşlerimize hizmet etmek için aday olmuşlardı? Hani onlara hizmet edeceklerdi, neden edemediler? Şimdi kayyum atadığımız yerlerde o kayyum görevini yapan arkadaşlarımız ne kadar güzel hizmetler yapıyorlar. Onlar parayı gökten bulmadılar ki. O şehre gönderdiğimiz yasa çerçevesindeki paraları, o şehirde toplanan vergileri güzel bir şekilde hizmete dönüştürdüler. Orada birbiri ardında eserleri ortaya koydular. Kürt vatandaşlarımız çok memnun. HDP'nin Kürt kardeşlerimizi temsil ettiğini, onlara hizmet ettiğini söyleyebilir miyiz? Şuanda bu zillet ittifakının içerisinde ki partilere sızdılar. Listelerde adaylar var. Kim belirledi bu adayları?" ifadelerini kaydetti. "Bende özlüyorum" "Deniz Baykal'ın olduğu günleri özlüyoruz" söylemlerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bizde özlüyoruz. Farklı görüşlerimiz olabilir, bu demokrasi. Halkın önüne seçeneklere çıkmak lazım. Halkımıza tercih yapma hakkını vermek lazım. Demokrasinin en temel gereği bu. Geçmişten beri Cumhuriyet Halk Partisi'yle, Deniz Baykal dahil, farklı partilerle görev yaptık ama her zaman birbirimize saygı duyduk. Antalya'da saygı duyduk, kendisine de genel başkanımız kadar hürmet gösterdik. Şimdi o parti eski parti değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil. Atatürk bu partiyi kurduğu zaman halkımızın yüzde yüzü destek veriyordu doğru mu? Peki bugün Cumhuriyet Halk Partisi yüzde kaç oy alıyor? Yüzde 20 ile yüzde 25 arası bir oy alıyor. Yani Türk vatandaşlarımızın dörtte biri ile beşte biri arasında bir oy alıyor. Doğru mu? Peki Atatürk'ün partisi olsa böyle mi olur? Bugün bazı mensupların dışında Atatürk'ü sevmeyen var mı? Atatürk'e vefasını göstermeyen var mı? Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi biz birlikte çıkarmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın hedefi budur. O partinin oyu yüzde 20'lere düştüyse o parti Atatürk'ün ilkelerinden uzaklaşmış, marjinalleşmiş bir partidir. Artık marjinalleştiği içinde radikal gruplarla el ele kucak kucağa olan partidir. Böyle bir partiye vatandaşlarımız oy vermesin. Biz soruyoruz cevap alamıyoruz. Sizi terör örgütüyle birleştiren ne? Sizi kim zorladı? Hangi güçler sizi zorladı? Neden PKK'nın verdiği isimleri listelerinize koydunuz?" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben buraya bu mesajları vermek ve teşekkür etmek için geldim. Çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Zafer milleti, vatanı ve Bayrağı için şehadete hazır olanlardır. Cumhur İttifakı'nın da ruhu budur. Sizlerin de oylarıyla Yusuf Uras kardeşimizi, Menderes Türel kardeşimizi başkan yapacağız. Onlar da el ele vererek, çalışacaklar"