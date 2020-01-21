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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Alibaba Grubu ve Mahindra Grubu başkanlarıyla bir araya geldi.

21.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:36Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Grubu ve Grubu başkanlarıyla bir araya geldi.
Yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başlayan Davos Zirve'sine katılan Bakan Çavuşoğlu, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans ve Mahindra Grubu Başkanı Anand Mahindra ile ayrı ayrı görüştü.
İkili görüşmeler basına kapalı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alibaba Grubu ve Mahindra Grubu başkanlarıyla Türkiye'de yatırım planlarını görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mahindra, Alibaba, Güncel

Kaynak: AA

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