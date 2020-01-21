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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ikili temaslarda bulundu.

21.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:40Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ikili temaslarda bulundu.
İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı.
Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Devlet Petrol şirketi Başkanı Rövneg Abdullayev ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, İsviçre Adalet ve Göç Bakanı Karin Keller-Sutter ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ayrı ayrı görüştü.
Görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
Çavuşoğlu, Davos'taki temaslarına yarın devam edecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Güncel

Kaynak: AA

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