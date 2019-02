Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dolar Düşmesine Rağmen Bu Rantçılar, Gübre, İlaç ve Tohumda Fiyatları...

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dolar düşmesine rağmen bu rantçılar, gübre, ilaç ve tohumda fiyatları düşürmedi. Bu rantçıları ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz""Yapmaya çalıştığımız ilaç tohum gübredeki artışı indirmek, gerekli tedbirleri alacağız bunun için çalışıyoruz. İlaç ve gübrede de tanzim yapacağız"-"Cumhurbaşkanımız hem çiftçinin hem tüketicinin korunmasını istiyor. Aradaki rantçıyı kaldırmamız lazım. Rantçıyı kaldırmanın çiftçiye ne zararı var"-"Soçi'de ikili görüşmelerde Rusya ile yaş sebze meyve ihracatının kesilmeden devam etmesi konusunu Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Bugün ihracatın önünde bir engel yok"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dolar düşmesine rağmen bu rantçılar, gübre, ilaç ve tohumda fiyatları düşürmedi. Bu rantçıları ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Yapmaya çalıştığımız ilaç tohum gübredeki artışı indirmek, gerekli tedbirleri alacağız bunun için çalışıyoruz. İlaç ve gübrede de tanzim yapacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Ova Spor Salonu'nun temel atma törenine ve Çavdır Mahalle Konağı ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katıldı.Törende konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 4.5 ayda 11 kilometrelik Antalya'da yürütüyorsa bu salonunda kışa sürede hizmete açılması gerektiğini belirtti. Kaş'ın merkezinden Elmalı'ya güzel bir yol yapacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Finike'den Kalkan'a otoyol projesi sözümüz vardı. Tasarruf tedbirleri gereği bu sene başlanılan projelerin tamamlanmasına önem verdik. En kısa zamanda projesi hazır olan yola başlayacağız. Antalya'nın batısına 3. Havalimanı'nı inşa ediyoruz. Batı Antalya Havalimanı yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacak, 2021'de hizmete girecek. Gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu."Rusya ile ihracat"Bugün dünyanın her yerinde güçlü olduklarının altını çizen Türel, "Irak ve Suriye sorunun çözümü için çalışıyoruz. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızla Soçi'ye gittik. Soçi'de Suriye sorununa bir çözüm getirebilmek için yine üçlü şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece Suriye'yi konuşmadık ikili görüşmelerde ticarette Rusya ile yaş sebze meyve ihracatının kesilmeden devam etmesi için Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Bugün ihracatın önünde bir engel yok. Tarife dışı engel olduğu zamana gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Geçen sene bu engeli kaldırdık. Çiftçilerin ürettiği domates Rusya dahil Avrupa ülkelerine rahatlıkla gidebiliyor. Sıkıntı olursa devreye giriyoruz, bu sorunun aşılması için gerekeni yapıyoruz" dedi."Devlet yaraları sarıyor"Antalya'nın değişik bölgelerinde afetler olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Buradaki derelerin ıslahını çok iyi yapmamız gerekir. Bizim tedbirimizi iyi almamız gerekir. Bir hortum karşısında sera ve ev sağlam olabilir ama doğa karşısında çaresiz olduğumuzu hissediyoruz. Devlet yaraları sarmak için vardır. Kurumlarımız tespitlerini yaptı, bu bölge askıda, daha sonra vatandaşlarımızın görüşleri alınınca nihai hale gelecek. Askıdan inince valilik üzerinden o tespit gereği yardımlarımızı yapacağız. Ürünlerin sigortalanması konusunda kolaylıklar yapmamız gerekir, bazı şartları kaldırmamız gerekir. Tarsim sigortalarını yaptıran çiftçiler paralarını almaya başladı, 35 milyonluk sigortadan yardım aldılar" ifadelerine yer verdi."Sebzelerimiz dünyaya gidiyor""Çiftçi ve tarım önemlidir" diyen Çavuşoğlu, "Her zaman çiftçimin hakkını korumuşuzdur. 17 yıldır çiftçimize verdiğimiz destek cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Son zamanlarda yaş sebze ve meyve üzerinden bir tartışma devam ediyor. Neden, niçin çıktı. Geçen sene bazı grupları bizim seralarda ürettiği ürünlerin sağlıksız olduğunu söyledi, bu bir iftiradır. Bizim ürünlerimiz tüm dünyaya gidiyor. Bu ülkelere ürünler giderken laboratuvarlarda test ediliyor. Ürün sağlığı ile ilgili kriteri var. Bu testlerden geçtiği için ürünlerimiz sağlıklıdır. Rahatlıkla yiyebiliriz. O tartışmalar bitti."ifadelerine yer verdi."Gübre ve ilaçta fiyatı düşürmediler"Bakan Çavuşoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Burada satılan bir ürün yüzde 300-400 artışla İstanbul ve Ankara'da satılmaya başlayınca bir kıyamet koptu. Bazıları bunun çiftçiden kaynaklandığını söylüyor, bu doğru değil. Burada 3 liraya satılan ürün büyük şehirlerde 9 liraya satılıyor. Rantçılar yapıyor. Arada 6 lira fark var. Bu fark çiftçinin cebine girmiyor, çiftçinin aldığı 3 lira. Cumhurbaşkanımız hem çiftçinin hem tüketicinin korunmasını istiyor. Aradaki rantçıyı kaldırmamız lazım. Rantçıyı kaldırmanın çiftçiye ne zararı var. Tanzim satışlarıyla birlikte İstanbul ve Ankara'da, burada 3.5 liraya satılan ürün, orada 4.5 liraya satılıyor. Aradaki rantçılar kalktığı zaman normal bir karla vatandaşlar ticaret yapıyor. Çiftçiyi de suistimal edenlerden de kurtarıyoruz. 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bizim şunda yapmaya çalıştığımız enflasyonu ortadan kaldırmak, rantçıları ortadan kaldırmak. Çiftçi kazanacak, aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak. Bugüne kadar çiftçinin girdi maliyetleri yüksek olmuştur. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için geçmişte KDV'yi sıfırladık. Döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, ilaç, tohumda fiyatları yükseltildi. Dolar düşmesine rağmen bu rantçılar fiyatları düşürmedi. Bu rantçıları ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Tarım Türkiye'nin geleceğidir. Çiftçi olmazsa Türkiye olmaz. Yapmaya çalıştığımız ilaç tohum gübredeki artışı indirmek, gerekli tedbirleri alacağız bunun için çalışıyoruz. İlaç ve gübrede de tanzim yapacağız. Bir sorun varsa bunu çözmek bizim görevimizdir."Konuşmasının ardından Bakan Çavuşoğlu, salonun temelini attı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye büyük bir kalınma hamlesinin gerçekleştirildiğini belirterek, son 17 yıldır her şehir her ilçede büyük bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Karaloğlu, "Bu salondan bölge gençleri istifade edecekler. Tesis halkımıza gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, temelini attıkları çok amaçlı salonun bir yıl içinde hizmete açılacağını bildirdi. Çiftçi ve üreticinin yanında olduklarını dile getiren Türel, "Kınık'ta 300 dönüme Türkiye'nin en büyük hallerinden birini yapacağız. Sadece bir hal değiş yaşam merkezi olacak. Bütün sulama birlikleri ve kooperatiflerinde sulama suyunda elektrik bedava olacak. Üretim girdileriniz ucuzlasın diye. Bugüne kadar 8 bin 400 çiftçimiz yararlandı, bu sayıyı 50 bin çıkaracağız. Biz gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Sizin hakkınızı bizim kadar savunacak başka aday var mı? Bu tesisleri acaba geldiklerinde rakip adaylar tamamlayabilecekler mi? Destek sizden hizmet bizden. Antalya için Menderes Türel, Kaş için Mutlu Ulutaş diyoruz" ifadelerine yer verdi.Bakan Çavuşoğlu'na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaş eşik etti.