Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esad ile Çalışmayı Değerlendirebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamındaki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Fetullah Gülen'in sınırdışı edilmesi için çalışıyoruz" dediği öğrenildi.
"SEÇİMLERİ KAZANIRSA ESAD İLE ÇALIŞIRIZ"
Trump'ın Suriye'den çekilmeyi değerlendirdiğine inandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu ayrıca demokratik seçimleri kazanması durumunda Esad ile çalışabileceklerini söyledi.
"ABD ASKERLERİNİN HAYATINI TEHDİT ETMİYORUZ"
Çavuşoğlu, Erdoğan'ın kısa süre içinde başlayacağını duyurduğu Fırat'ı doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyonun PKK/YPG olduğunun altını çizdi ve "ABD askerlerinin hayatını tehdit etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Donald Trump,Suriye,Mevlüt Çavuşoğlu
16 Aralık 2018 Pazar 14:19