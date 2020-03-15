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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık.

15.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Emin, Politika

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