Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık.
15.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Emin, Politika
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