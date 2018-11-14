Bakan Çavuşoğlu Açıkladı: 452 FETÖ Üyesinin İadesi İçin 83 Ülkeye İade Dosyası Gönderildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "104 FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirip adalete teslim ettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alan tasarıların iptali için çalışıyoruz." derken, ABD'nin üç PKK elebaşısı için para ödülü koymasına ilişkin de, "ABD, PKK'nın üç elebaşı için para ödülü koydu. Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar, sahada neticesini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'YLE MÜŞTEREK DEVRİYELER İCRA EDİYORUZ"

"Münbiç yol haritası kapsamında ABD'yle müşterek devriyeler icra ediyoruz. Bu yol haritasının nihai hedefi PYD/ YPG terör örgütünün Münbiç'ten tamamen çıkarılması ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir."

Çavuşoğlu, "ABD Yaptırımlarını doğru bulmuyoruz, yaptırımlara karşıyız .Yaptırımların gerek İran halkı gerek ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerindeki muhtemel olumsuz etkisini en aza indirmek için tüm taraflarla temas halindeyiz."

Çavuşoğlu, aynı zamanda "Alman yetkililer FETÖ konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılamaktan çok uzak." ifadelerini kullandı.

"452 ŞAHSA İLİŞKİN İADE DOSYALARI HAZIRLANDI"

Çavuşoğlu, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi." dedi.

Çavuşoğlu aynı zamanda Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçireleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vize serbestisi için kalan 6 kriter için çalışmalara yeniden başladık" dedi.

"Kıbrıs'ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık. Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz"