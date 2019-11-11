Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" dedi.



Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda öğrenciler katılım gösterdi.



Törenin açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, eğitim alındaki gelişmeleri aktardı. Ardından ise Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner kürsüde yerini aldı. Önerin konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akademik açılışı programı kapsamında "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.



İlçede iki kardeş üniversitenin birlikte açılış töreni yapmasının anlamlı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bundan sonrada iki üniversitenin el ele gelecek hedeflere ulaşmak için çalışması temennisinde bulundu. Bu konuda kendilerinin de ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ihtiyaç duyulan her şeyi birlikte inşa edeceklerini bildirdi.



İlk derste bir Dışişleri Bakanı olarak ne anlatabilirim? Alanya'yı günlerce anlatabilirim. Ancak size Türk dış politikasını değerlendirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, "Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor. ülkemizin etrafımızda köklü değişimler yaşanıyor. Ülkemizi ve iç politikalarımızı bu gelişime, değişime nasıl adapte etmek gerekiyorsa, özellikle gençlerin talepleri karşılamak için bu politikaları güncellemek gerekiyorsa, dünyadaki değişimlere göre de dış politikamızı ona göre oluşturmamız yönlendirmemiz ve uygulamamız gerekiyor" dedi.



"İttifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık"



Dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinde olduğuna ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkemizi ve iç politikalarımızı nasıl değişime adapte etmek gerekiyorsa, dünyadaki gelişmelere göre de dış politikamızı oluşturmamız, yönlendirmemiz lazım. Bildiğimiz tüm anlayışlar yıkılmaya başladı. Bugün Batı zayıflamaya başlayınca Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni güçler ortaya çıkmaya başladı ve çok kutuplu bir dünya ve ittifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık" diye konuştu.



"Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor"



Dünyada ticaret savaşlarının tekrar alevlendiği ve bölgemizdeki çatışmalar ve iç savaş sorunlarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bölgemizde çatışmalar, iç savaşlar var. Bunlara nasıl çare bulmak gerekiyor. Dünyadaki çatışma ve iç savaşların yüzde 60'ı bizim bölgemizde ve bunlara nasıl çözüm bulacağız. Böylesine değişen gelişen bir dünyada neler yapmamız gerekiyor. Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor. Oralarda nasıl açılımlar yapmamız gerekiyor. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Bugün terörizmin çok farklı boyutlara ulaştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, bugün terör örgütlerine destek veren güçlerin gizlemediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD Suriye'deki, Suriye halkının sahip olduğu petrol rezervlerini PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek için kullandıklarını itiraf etti. Yani bugün savaşlarda en çok kullanılanlar kimdir, terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor, başkası geliyor. O isim ölüyor, eskiden El Kaide'yi konuşuyorduk, sonra DAEŞ ortaya çıktı, sonra El Nusra dediler, Taliban gibi birçok terör örgütü büyüyor, gelişiyor, evrim geçiriyor ama değişmeyen bir şey var ki bu terör örgütleri birileri tarafından kullanılıyor" dedi.



"FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de"



FETÖ terör örgütünün de merkezinin şuanda ABD'de olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratları çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Ne zaman bir FETÖ'cüyü ülkemize istediğimiz zamanda hemen o ülkenin yetkilileri diyor ki, 'Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı vermeyin diyorlar.' Bir bakıyoruz ki bizim alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor yada kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye bağlı bir şirket devralıyor. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir"



Barış Pınarı Harekatı'nda önce sahada sonra masada elde edilen kazanımlar sonrasında gürültü koptuğu ve dengelerin değiştiğini değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bununda başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımızda da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki, bu nefretini, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur Cumhuriyet bayramımıza yada törenlerimize. Ne önemi var yani, gelsen ne olur gelmesen ne olur. Bunlar işte o hayal kırıklığının neticesinde çocukça davranışlardır. Ama biz işimize bakacağız. ve o dengeler değiştikten sonra 5 gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturarak istediklerimizi alarak mutabakat sağlamakla masada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bunu devam ettireceğiz."



Acun Ilıcalı sürprizi



Bakan Çavuşoğlu ilk ders sunumunu yaptıktan sonra öğrencilere bir sürprizi olduğunu söyleyerek salondan ayrılmamalarını istedi. Sahneye ise Acun Ilıcalı çıktı. Acun Ilıcalı, öğrencilere Bakan Çavuşoğlu'yla olan bazı anılarını anlattı. "Bakanımız Allah razı olsun davet etti, bende koşa koşa geldim. Burada olmaktan çok mutluyum" diyen Acun Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu'nun Dominik ve Miami'de ziyaretlerinde evinde kaldığı ve birlikte futbol maçı yaptıklarını anlattı.



Öte yandan, akademisi kurma aşamasından olan eski Fenerbahçeli Moussa Sow ve eski Sivassporlu Jacques Faty törene katılım gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA