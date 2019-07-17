17.07.2019 12:32
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyindeki Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere Cidde'de bulunan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla Riyad el-Maliki görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riyad Maliki'yle İsrail'in Kudüs'e yönelik artan saldırgan tutumunu görüştük. Filistin Devleti'nin ve Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Riyad, Güncel

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