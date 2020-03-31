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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Beatrice Wani ile telefonda görüştü.

31.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Beatrice Wani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Güney Sudanlı mevkidaşı Wani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Wani, Cumhurbaşkanı Salva Kiir tarafından 12 Mart'ta açıklanan ülkenin yeni kabinesinde Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan, Güncel
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