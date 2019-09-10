Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır"-"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD bir taraftan bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPH/PYD/PKK ile angajmanını güçlendirerek devam ediyor, onlara da destek veriyor"-"Müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz"-"Bizim istediğimiz son derece nettir. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemlidir"-"(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İHA