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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır" -"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır.

10.09.2019 13:43
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır"
-"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD bir taraftan bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPH/PYD/PKK ile angajmanını güçlendirerek devam ediyor, onlara da destek veriyor"
-"Müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz"
-"Bizim istediğimiz son derece nettir. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemlidir"
-"(Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu)

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Kaynak: İHA

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