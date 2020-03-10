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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz"

10.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem ( İdlib 'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için ( Avrupa 'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz"
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Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, İdlib, Güncel
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