Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman'la telefonda görüştü.
01.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman'la telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan 'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Radman görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye, Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı. - ANKARA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan 'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Radman görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye, Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Güncel