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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı Radman'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi yaptı.

01.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı Radman'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan 'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Radman görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye- Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı.
Radman'ın ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 22 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin dayanışma ifadelerinden dolayı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği de bildirildi.
Çavuşoğlu, gün içinde Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Avrupa, Güncel
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