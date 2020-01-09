Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek' - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte Irak halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.

09.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:52Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, 'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile 'taki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Halbusi'ye, Türkiye'nin Irak halkına olan sevgisini ve desteğini ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:34  Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı - Haber
19:33  BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-İran gerilimi görüşüldü (1) - NEW - Haber
19:33  Tokat bakan albayrak iş dünyasıyla bir araya geldi-2 - Haber
19:33  Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek - Haber
19:29  Başkan Pekmezci'den Gazeteciler Günü mesajı - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:40  Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı - Haber
9.01.2020 19:39:41