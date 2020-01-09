Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi ile görüştü.

09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:38Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ta Başbakan Adil Abdülmehdi ile görüştü.
Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında 'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.
Abdülmehdi-Çavuşoğlu görüşmesine Türk ve Iraklı heyet de katıldı.
Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter'dan da "Kardeş Irak'la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Bağdat'tayız" mesajını paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu'nun günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Ziyaret çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin de ele alınması öngörülüyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
13:07  Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Haber
13:06  İSTANBUL'DA MUHTARLARIN POSTA TEBLİGATI TEPKİSİ; 1-10 ŞUBAT ARASI KABUL ETMEYECEKLER - Haber
13:04  GBC Başkanı Kurt'tan 10 Ocak mesajı - Haber
13:03  Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:18:32