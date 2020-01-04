Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü.
Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44   Kartalkaya ve Abant'ta kayak keyfi - Haber
15:44   Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu (2- Yeniden) - Haber
15:44   Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek - Haber
15:43   Şehit Piyade Er Berkay Işık, toprağa verildi-2 - Haber
15:43   DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 15:50:05